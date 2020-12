“Sí se puede y vamos a seguir pudiendo porque hoy día estamos cambiando el mapa político de Chile”.

Así describía Beatriz Sánchez la hazaña del Frente Amplio en la primera vuelta presidencial pasada. Sólo un 2% la separó de Alejandro Guiller y se quedaron con más de 20 escaños parlamentarios.

Poco más de tres años después, el partido más grande de ese referente, Revolución Democrática, definitivamente reafirmó ese supuesto cambio del mapa político de Chile: tras una consulta interna ratificó el pacto del Frente Amplio con el Partido Comunista, alejándose de las fuerzas de la ex Concertación.

“Es una alianza por la dignidad, por una alternativa a las lógicas de la vieja política de los últimos 30 años. Optamos por octubre, por levantar proyectos transformadores que le entreguen dignidad a quienes han enfrentado las injusticias de este modelo que otros se han dedicado a profundizar”, indicó la diputada Catalina Pérez, presidenta de RD.

En tanto, Fuad Chahín, presidente de la DC, manifestó que “acercarse y ponerse detrás del PC es una decisión que uno naturalmente respeta y lo que creo es que hoy día hay dos proyectos totalmente alternativos dentro de la oposición“.

Justamente hace una semana, el alcalde de Recoleta y militante comunista, Daniel Jadue, lo decía en la presentación de su libro No lo vieron venir.

“Le mintieron a todo Chile porque prometieron cambiar este modelo y no lo cambiaron porque creían en él. Créanme que a mí se me pone cuesta arriba tratar de construir unidad con gente que está convencida de que el modelo neoliberal no se puede cambiar“, dijo.

Crítica a la época de la Concertación cuya consecuencia, según el líder del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sólo beneficia a la centroderecha.

“Es imprescindible la unidad de toda las fuerzas progresistas, en caso contrario, los sectores del Rechazo tendrán una sobrerepresentación en la convención constitucional y desde ahí se atrincherarán para impedir que estos cambios se hagan realidad”, afirmó.

Entre los integrantes de partidos de la ex Concertación que hoy conforman Unidad Constituyente han hecho notar que en la consulta de Revolución Democrática sólo participaron 795 militantes de aproximadamente de 40 mil que tiene el partido.

“La opción electoral del FA con el PC abre una oportunidad importante para rearticular el mundo de la izquierda democrática, de la izquierda socialdemócrata”, indicó Heraldo Muñoz, presidente del PPD.

Con un bloque “antineoliberal”, uno “socialdemócrata” y la centroderecha de Chile Vamos, el mapa político chileno vuelve a lo que fue antes del golpe y dictadura: los llamados tres tercios.

A ese último emplazó la tarde de ayer el presidente Sebastián Piñera diciendo que el candidato que busque sucederlo debe salir de una primaria “abierta, libre y competitiva”.