El diputado Pablo Vidal (RD) reveló en qué condiciones participará el Frente Amplio en las primarias municipales junto al resto de la oposición, a quince días del plazo final para la inscripción de las candidaturas.

En conversación con El Mercurio, el parlamentario dijo que para esta instancia “no creo que se tenga que excluir a nadie. Que participen todas las fuerzas políticas de la oposición y de los movimientos sociales. Segundo, que los alcaldes en ejercicio disputen esas primarias y no sean protegidos”.

“Tercero, que en una derrota en una primaria no implica que tengamos que apoyar a quien gane. Lo evaluaremos caso a caso, porque hay proyectos que no compartimos. Espero que esta decisión la tome la gente y no un grupo de secretarios generales sentados en una oficina”, señaló.

Lee también: PC respalda a Maduro y pone en duda informe de la ONU que acusa de violaciones a los DD.HH.

Al ser consultado por si votaría por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en una eventual elección presidencial, Vidal afirmó que “nunca he votado por la derecha y en eso no me pierdo. Pero me cuesta ponerme en ese escenario, porque desde el Frente Amplio tenemos la legítima aspiración de tener una candidatura propia y creo que el respaldo que recibimos en 2017 probablemente sea mejor. Jadue es un gran alcalde, pero no es nuestro candidato”.

“Mi candidata es Beatriz Sánchez, pero no sé si será candidata, no hemos tomado la decisión. También existen otros nombres desde fuera del Frente Amplio, como el de Izkia Siches, pero en cualquier caso creo que tenemos la responsabilidad de elegir una candidatura competitiva”, apuntó.

Sobre el informe de la ONU por las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, el diputado de RD aseguró que “me provoca dolor y pena por el sufrimiento del pueblo venezolano. Es un gobierno que no solo ha cometido errores desde el punto de vista de los DD.HH., sino que desde el punto de vista de la salubridad, económica y humanitaria”.

Lee también: Piñera: “Esperamos que la Parada Militar sea declarada patrimonio cultural inmaterial”

“Por otro lado, la oposición venezolana, en vez de ser una alternativa viable, es golpista y clama por una intervención extranjera. Solidarizo con el pueblo venezolano, pero el informe es categórico y a esta altura no puede quedar nadie en nuestro país que resulte ajeno a la información que se entrega, porque el informe da cuenta de que el dictador Maduro tenía conocimiento de muchos de estos crímenes. Es demoledor”, indicó.