Pablo Maltés, periodista y pareja de la diputada Pamela Jiles, acusó que su nombramiento para ser candidato del Partido Por la Democracia (PPD) al Consejo Constitucional por la Región de Valparaíso, habría sido “bajado” tras un llamado que la presidenta de la colectividad oficialista, Natalia Piergentili, recibió desde la administración del presidente Gabriel Boric.

En entrevista con El Mercurio, el también ex candidato para ser gobernador de la Región Metropolitana, sostuvo que su postulación fue solicitada “desde la presidencia y vicepresidencia del PPD. Dos días antes de la inscripción, cuando separaron definitivamente las listas del llamado Socialismo Democrático y Natalia Piergentili anunció que ella iría como candidata, me pidieron acompañarla en su lista por la RM”.

“Respondí que no es adecuado participar en un proceso que no ha considerado a la ciudadanía, con un acuerdo de los partidos fraguado a espaldas de la gente. La dirección del PPD insistió todo el fin de semana”, agregó.

En ese sentido, Maltés aseguró que desde la colectividad le “hicieron ver que habían dado una batalla muy importante para ampliar su electorado y no desaparecer. Que habían resistido la presión de Boric sin capitular. Que Natalia estaba sola y atacada por todos los flancos”.

“Acepté la petición como un gesto de caballerosidad y fraternidad hacia ellos. De hecho, estaba fuera de Chile y tuve que apurar mi regreso para poder realizar el proceso de inscripción ante el Servel”, añadió.

Sin embargo, su nombre no terminó siendo incluido en la lista de candidaturas. Al respecto, Maltés dijo al medio citado que no recibió ninguna explicación. No obstante, comentó: “Después de las 10 de la noche, un dirigente del PPD, que pidió reservar su nombre, me advirtió que habían llamado a Natalia desde La Moneda para que me bajara”.

Lee también: Piergentili por no inscripción de Pablo Maltés a lista del PDD: “Nadie bajó a nadie ni hay un manto de veto”

“Se intentó decir que era un veto de la DC, pero Alberto Undurraga, quien es una persona honorable, salió al paso y aseguró que no es así. Me consta que la DC y el PR estaban informados y conformes con mi candidatura en el pacto”, continuó.

Bajo ese punto, el ex candidato a gobernador reflexionó: “¿Cómo verá la ciudadanía que, en medio de la tragedia de los incendios, en una crisis económica y de seguridad dramática, el Gobierno esté preocupado de bajar candidaturas ajenas?”.

Respecto a los resultados en las elecciones de mayo, el periodista sostuvo que, a su juicio, “la gente va a favorecer a los partidos que aparecen fuera de la bolsa de gatos: los republicanos obtendrán sobre el 8%, el PDG puede superar el 10%, probablemente más que toda la derecha unida”.

También expresó que “el PPD tiene una oportunidad de reperfilarse y les deseo que lo logren para que recuperen su propia voz”.