Pablo Chill-E fue víctima de robo en Iquique: Ladrón habría simulado ser un fanático

Por CNN Chile 24.06.2024 / 10:43

En sus redes sociales, el intérprete de "Gitana" dio detalles de lo ocurrido: "Me pidió una foto, como soy buena onda me la saqué y cuando estamos en eso se me tira al cuello”.