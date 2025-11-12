Oxxo deberá pagar más de $2.400 millones de multa por entregar información falsa en la adquisición de Ok Market

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica y que había sido presentado contra Cadena Comercial Andina SpA.

Oxxo deberá pagar una millonaria multa por la entrega de información falsa cuando notificó su operación de concentración con Ok Market en 2021.

Según lo revelado por La Tercera, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Cadena Comercial Andina SpA, del Grupo Oxxo. La multa corresponde a 2.898 UTA, lo que equivale a poco más de $2.400 millones.

La sentencia del tribunal sostuvo que “la entrega de información fidedigna, completa y oportuna en la notificación es un elemento esencial para llevar a cabo la labor de control de fusiones. La autoridad debe revisar la operación notificada por las partes en un breve período de tiempo, por lo que disponer tempranamente de toda la información necesaria para dicha revisión se vuelve fundamental”.

“Para lograr un pronunciamiento fundado de la FNE en el menor tiempo posible, es fundamental que la notificación de los interesados sea realizada con la mayor completitud. A lo anterior se agrega que la decisión sobre una operación de concentración no solo interesa a las partes, sino que afecta a todo el mercado o industria concernida por el eventual cambio de condiciones de competencia que puede ocurrir. En consecuencia, para minimizar los errores de la decisión, es necesario contar con la mayor cantidad de información para la revisión de la operación”, se añade.

La Fiscalía Nacional Económica había denunciado que la empresa tenía 60 documentos -como estudios, análisis, informes, encuestas y documentos comparables- que tenían información de las características del mercado afectado por la operación.

Luego que se revelara la sentencia, Oxxo señaló a través de un comunicado que “hemos actuado con transparencia y buena fe. Desde el inicio de este proceso, Oxxo ha colaborado activamente con la FNE y entregado todos los antecedentes solicitados en el marco de la investigación. En ningún momento se entregó información falsa, ni se ocultaron deliberadamente antecedentes. Lamentamos que la sentencia interprete de forma distinta nuestra actuación, que en ningún caso buscó entorpecer la labor de la autoridad ni afectar el desarrollo del procedimiento”.

“Reafirmamos que la operación fue debidamente evaluada y aprobada. La propia FNE reconoció que los antecedentes cuestionados no alteraron el resultado final ni el análisis sustantivo de la operación. Este hecho es clave para entender que no hubo daño a la libre competencia ni a los consumidores”, recalcaron.

En esa misma línea, apuntaron a que “ejerceremos nuestros derechos legales. En conjunto con nuestro equipo jurídico, evaluaremos recurrir a la Corte Suprema para obtener una segunda revisión del caso, convencidos de que existen fundamentos sólidos para impugnar lo resuelto y aportar a una jurisprudencia clara, proporcionada y predecible en esta materia”.