El senador Manuel José Ossandón (RN) creó un nueva palabra para definir la postura política del precandidato presidencial y alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

En conversación con Biobío, el parlamentario describió a Lavín como “Jilesista-Chilevamista”, luego que en entrevista con Tolerancia Cero (2020) se autocalificara como socialdemócrata y anteriormente dijo ser “Bacheletista-Aliancista”.

Ossandón argumentó que tras el apoyo a los retiros de fondos previsionales impulsados por la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, el jefe comunal habría cambiado su pensamiento político.

“Si él (Lavín) quiere ser candidato presidencial de verdad, hablemos de cosas serias y no no cambiemos de una día para otro. Mire, a favor del 10%, luego en contra, después celebrando el proyecto del gobierno, al otro día, no, que promulguen el otro proyecto. Entonces, al final la gente no nos cree y nos pone a todos en el mismo saco”, señaló.

El senador sostuvo que, a diferencia de Lavín, él no se define bajo etiquetas políticas: “No me planteo nada, me planteo el sentido común, el olfato, la lógica y lo que la gente necesita o quiere es lo que hay que hacer”.

“Esto de andarse etiquetando, porque ahora habría que ser ‘Aliancista-Jilesista’, ya que antes era ‘Bacheletista-aliancista’, hoy día es ‘Aliancista-Jilesista’, una cosa así será (…) A lo mejor (Lavín) ahora es ‘Jilesista-Chilevamista’“, agregó.