El análisis de Ossandón sobre la “segunda línea” designada por Kast: “Falta esa patita política para manejarse en la arena”

En conversación con CNN Chile Radio, la diputada de RN analizó la nómina de subsecretarios y delegados presidenciales del futuro gobierno. Si bien valoró los perfiles técnicos, advirtió sobre los riesgos de "mirar en menos" la experiencia partidaria y lanzó una dura crítica al desmarque de figuras como Germán Codina.

Este lunes, la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, abordó la reciente designación de subsecretarios y delegados presidenciales anunciada por el presidente electo, José Antonio Kast.

En su análisis, la parlamentaria expresó su preocupación por la falta de experiencia en la administración pública de algunas de las nuevas autoridades, enfatizando la necesidad de equilibrar la tecnocracia con el “manejo de la arena política”.

¿Qué dijo Ximena Ossandón sobre los nombramientos?

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria señaló que, tras conocerse la nómina de la llamada “segunda línea” del próximo Ejecutivo, su primera impresión fue que “falta esa patita política“.

A su juicio, aunque se ha buscado un equilibrio, la ausencia de figuras con trayectoria en la administración del Estado —específicamente de los dos gobiernos del fallecido expresidente Sebastián Piñera— podría ser un factor de riesgo.

“Cuando tú tienes muchas personas que vienen desde los centros de estudio, desde la televisión, desde las radios, desde sus empresas, tienes que apoyar a cada una de esas personas con lo que les falta, que es esa patita política para poder manejarse bien y moverse bien en la arena política, que son bastante complejas”, explicó Ximena Ossandón.

La diputada advirtió sobre una tendencia a subestimar el rol de los partidos y la experiencia legislativa. “La experiencia en la política es muy importante, aunque la gente opine lo contrario (…). Cuando viene mucha gente desde el mundo privado, tienen de alguna forma un mirar en menos de repente a la política, y se van a dar cuenta que es muy necesaria y difícil”, agregó, mencionando que extrañó nombres con experiencia previa, como el exministro Emilio Santelices en Salud.

Críticas a Germán Codina y tensiones en Chile Vamos

Uno de los puntos más álgidos de la conversación fue la crítica directa al futuro delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina. La diputada cuestionó las declaraciones de autoridades que, habiendo militado en partidos de Chile Vamos, hoy se desmarcan para acercarse a la línea de Republicanos bajo la premisa de que “lo importante son las personas y no los partidos“.

“Para mi gusto es puro humo“, sentenció Ossandón. “Germán debería evitar ese tipo de declaraciones porque no le aportan al presidente Kast. Él sabe que hizo carrera por un partido que fue Renovación Nacional, que él no estaría ahí si no es por RN (…) No son minutos para hacer estas diferencias odiosas”.

El legado del 18-O y el factor Bachelet

Consultada sobre los dichos del exministro Gonzalo Blumel, quien sugirió que el manejo democrático de Piñera durante el estallido social allanó el camino para el triunfo de Kast, Ossandón coincidió y valoró la “templanza” del exmandatario. Sin embargo, advirtió que al presidente electo le podría costar más enfrentar una crisis similar debido a la naturaleza de su base de apoyo.

“Yo espero que (Kast) tenga esa templanza, pero le va a costar más porque tiene un sector que está alimentado un poco de eso”, afirmó, refiriéndose a parlamentarios de derecha que aún critican la salida institucional del 15 de noviembre.

Finalmente, respecto a la política exterior y los organismos multilaterales, la diputada marcó una posición clara a favor de apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. “Estoy convencida de que si quiero mirar hacia el socialismo democrático, tenemos que apoyar a una persona que es muy popular en nuestro país y que tiene las piochas para ello”, concluyó.