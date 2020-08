VIDEO RELACIONADO – Senador Francisco Chahuán por caso Ossandón y escenario político en RN (12:51)

De cara a las próximas elecciones presidenciales, el senador Rafael Prohens, quien asumió como presidente interino de Renovación Nacional tras la designación de Mario Desbordes como ministro de la cartera de Defensa, afirma que el partido ya baraja posibles precandidatos a La Moneda.

En conversación con Biobío, el parlamentario afirmó están elaborando un listado de candidatos a alcaldes, concejales y gobernadores para las próximas elecciones, pero también agendaron un Consejo General para el próximo 12 de septiembre, donde posiblemente se discuta quiénes serían los postulantes más seguros para la carrera presidencial en noviembre de 2021.

“Nosotros tenemos dos candidatos y otros dos candidatos que están en el servicio público, por decirlo de alguna manera. Tenemos al senador Ossandón, que más allá de las circunstancias, sigue siendo un candidato nuestro“, dijo.

Además de Manuel José Ossandón, los otros posibles postulantes serían el senador Francisco Chahuán, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, y el canciller Andrés Allamand.

“Tenemos cuatro nombres arriba de la mesa. Y si no fuera así, buscaríamos a alguien. Pero en este caso tenemos candidatos”, afirmó el timonel interino del partido oficialista, reconociendo que desconoce si el presidente Sebastián Piñera les ha exigido a Allamand y Desbordes presentar una eventual candidatura debido a su actual rol como secretarios de Estado.

“En el partido no se le cierra la puerta a nadie, todos pueden ser. Lo que yo desconozco si el presidente al nombrarlos les pudo haber dicho ‘de aquí hasta el fin del gobierno’, no tengo idea. Me parece raro, no imposible, de que nombren ministros y al poco tiempo se vayan por otra cosa, pero si es así, las puertas están abiertas en el partido”, añadió.