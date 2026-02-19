Claudio Orrego analiza filtración de chats de WhatsApp con Alberto Larraín por ProCultura: “Eran mensajes coloquiales”

En entrevista con CNN Chile Radio, el gobernador metropolitano abordó las filtraciones de la fiscalía y reconoció un "mea culpa" por la elección de la fundación. "Mirado retrospectivamente, ojalá no lo hubiéramos hecho", confesó la autoridad regional tras el rechazo a su desafuero.

Tras el fallo unánime de la Corte de Apelaciones que rechazó su desafuero, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó en CNN Chile Radio uno los flancos más polémicos del Caso ProCultura: su relación con el director de la entidad y el contenido de sus conversaciones privadas.

Orrego analiza sus chats con Larraín y acusa “filtraciones selectivas”

Uno de los puntos clave de la entrevista fue la explicación sobre los mensajes de texto filtrados por la fiscalía, particularmente uno donde se leía: “revisa WhatsApp si tenemos algo complejo”. Al respecto, el gobernador desestimó cualquier irregularidad y analizó el tono de dichas comunicaciones.

“En un momento en que uno tiene mensajes coloquiales con las personas con las cuales se habla, y se están filtrando todas las cosas, digo: ‘¿no habrá algo que hayamos dicho impropio respecto de terceros?'”, explicó Orrego. Además, reveló un intercambio de 2022 donde, según su relato, puso límites a Alberto Larraín: “Me envió un mensaje para proponerme otro proyecto y le dije que mientras no termináramos de ejecutar el actual de manera impecable, no hablemos de nada más“.

El mea culpa por ProCultura: “Ojalá no lo hubiéramos hecho”

Consultado sobre la decisión de entregar la coordinación del programa Quédate a la cuestionada entidad, Orrego realizó una autocrítica con perspectiva de tiempo. “Con el diario del lunes, uno siempre revisa las decisiones. Mirado retrospectivamente, efectivamente yo no hubiera dado esto a ProCultura“, afirmó la autoridad regional.

A pesar del cuestionamiento, el gobernador explicó que, al momento de la firma, la institución contaba con 15 años de trayectoria y el respaldo de expertos. “Yo me siento claramente defraudado y engañado por la Fundación ProCultura y por Larraín. Se confió en una institución que no tenía ningún tipo de irregularidad detectada”, recalcó.

Finalmente, Orrego vinculó la ofensiva judicial a una “campaña de difamación” de sectores de la oposición y criticó duramente a la Fiscalía de Antofagasta. “Se dedicó a armar un caso falso en mi contra, fundada en errores gravísimos. Yo espero que la fiscalía realice su pega en vez de inventar casos contra personas inocentes”, concluyó.