El Juzgado de Garantía de Iquique aceptó la solicitud de la Fiscalía y decretó una orden de detención contra el ex diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien no se presentó a la audiencia de juicio simplificado en su contra.

Gutiérrez iba a ser formalizado por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública.

La orden se enmarca en el caso de amenazas contra funcionarios de la Armada durante una fiscalización sanitaria en Iquique, ocurrida en agosto de 2020.

En el video del episodio, el ex parlamentario confronta a un funcionario y le dice: “usted no puede controlarme. Yo lo controlo a usted. Yo soy más autoridad que usted. Entonces, si usted me va a controlar a mí, yo lo controlo a usted. Nos controlamos todos y sería un problema”.

Lee también: Boric no estaría dispuesto a votar por Jiles: “La política no es de proyectos individuales o familiares”

Ya en marzo, el actual candidato a constituyente no se había presentado a una audiencia, ya que el juzgado a cargo de hacer la notificación no lo pudo ubicar en sus domicilios.

El Ministerio Público había advertido que la ley permite que “para estos casos el Ministerio Público solicite al Tribunal de Garantía una orden de detención”.

Ahora la Policía de Investigaciones (PDI) tramitará la orden.