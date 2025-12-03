Operativo masivo por “mafia china” en Barrio Meiggs: más de 100 efectivos desplegados

Hasta el momento se contabilizan al menos cinco ciudadanos chinos detenidos, además de la incautación de cajas fuertes y evidencia vinculada a casinos ilegales, préstamos y prostitución.

Desde horas de la madrugada, la Policía de Investigaciones realiza un masivo operativo en el Barrio Meiggs, para desbaratar una presunta “mafia china” que habría ganado terreno en el sector.

Más de 100 detectives se encuentran desplegados allanando decenas de locales y domicilios, y hasta el momento se contabilizan al menos cinco ciudadanos chinos detenidos, además de la incautación de cajas fuertes y evidencia vinculada a casinos ilegales, préstamos y prostitución.

Como parte del trabajo previo, la PDI llevaba meses realizando seguimientos y escuchas para identificar a los líderes y sus actividades económicas, que incluían cobros extorsivos y el financiamiento de negocios fachada.

Noticia en desarrollo…