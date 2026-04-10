Realizan operativo de control migratorio en Recoleta: Se busca saber “qué extranjeros hay y cómo ingresaron” a Chile

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, afirmó que se continuarán realizando este tipo de operativos en el país.

Esta mañana se desarrolló un operativo de control migratorio en la comuna de Recoleta.

El procedimiento se llevó a cabo en Avenida La Paz, en las instalaciones de la Vega Central, y estuvo a cargo de la PDI y Carabineros, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un catastro de personas detenidas.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, llegó hasta el lugar, señalando que desde que asumió el Gobierno se han realizado tres operativos de seguridad en el país.

⭕️ AHORA | Fiscalización migratoria en sector de la Vega Central

La Ministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert y el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, coordinan operativo junto a equipos multidisciplinarios PDI y Carabineros. pic.twitter.com/tLERa3gJqO — PDI Chile (@PDI_CHILE) April 10, 2026

El primero se hizo poco después del 11 de marzo, logrando la detención de más de 2.900 personas. Mientras que el segundo, a finales de marzo, hubo 3 mil detenciones; de ese total, había 8 individuos que tenían órdenes de detención vigentes por el delito de homicidio.

En la instancia, además, la secretaria de Estado afirmó que lo que se está haciendo es un control migratorio, “verificar quiénes se encuentran en este lugar”.

“Nosotros no vamos a parar hoy día, vamos a seguir con estos procedimientos. El sentido es ver qué personas extranjeras se encuentran, cómo ingresaron, quiénes son realmente y después seguir los caminos en atención a lo que nos señala nuestra legislación”, añadió.