“Operación Apocalipsis”: Seis imputados quedan con arresto domiciliario total y dos en prisión preventiva

El tribunal estableció un plazo de 300 días para la investigación de la causa, que mantiene a 70 personas imputadas, entre funcionarios de Gendarmería y civiles.

La tarde de este sábado el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó un plazo de 300 días para la investigación del caso conocido como “Operación Apocalipsis”, que involucra a 70 imputados (47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles) acusados de integrar una compleja red de corrupción al interior del sistema penitenciario.

La decisión se adoptó en el marco de la segunda jornada de formalización, en la que el Ministerio Público expuso nuevos antecedentes sobre el funcionamiento de esta organización, que habría vulnerado protocolos de seguridad en recintos como Santiago 1 y San Joaquín, facilitando el ingreso de elementos prohibidos y visitas irregulares a personas privadas de libertad.

Durante la audiencia, el tribunal decretó arresto domiciliario total para seis imputados, todos funcionarios de Gendarmería, quienes además quedaron sujetos al uso de dispositivos de monitoreo telemático.

En tanto, dos imputados quedaron en prisión preventiva, cautelar que fue solicitada por el Ministerio Público y respecto de la cual no hubo oposición por parte de la defensa, al considerar que se cumplían los requisitos legales de peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, ha sostenido que esta red logró mover más de 6.000 millones de pesos en un período de tres años, mediante transferencias bancarias destinadas a encubrir el origen ilícito de los dineros, configurando delitos de agrupación criminal, cohecho y lavado de activos.

En el caso de los civiles imputados, el delito de cohecho fue recalificado como soborno.