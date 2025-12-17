País gendarmería

Operación Apocalipsis: Se entrega uno de los 44 gendarmes con orden de arresto

Por CNN Chile

17.12.2025 / 16:17

De acuerdo con información de la PDI, las diligencias continúan activas y apuntan ahora a la captura de otros tres gendarmes que se mantienen como personas de interés investigativo en la Región Metropolitana.

La investigación por la red de corrupción al interior del sistema penitenciario sumó este miércoles un nuevo antecedente, luego de que un funcionario de Gendarmería se entregara voluntariamente a las autoridades, en el marco del amplio operativo liderado por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

Se trata de Juan Gutiérrez Acuña, gendarme identificado como presunto integrante de la estructura delictiva que operaba en distintos recintos penitenciarios del país.

Cabe recordar que durante la jornada de ayer se cursaron 41 detenciones a funcionarios en el marco de la denominada “Operación Apocalipsis”.

De acuerdo con información de la PDI, las diligencias continúan activas y apuntan ahora a la captura de otros tres gendarmes que se mantienen como personas de interés investigativo en la Región Metropolitana, quienes estarían vinculados al mismo esquema de corrupción.

El operativo, dado a conocer este martes, consideró un amplio despliegue simultáneo en cárceles de siete regiones del país y permitió además la detención de 22 civiles. Según los antecedentes recopilados por Fiscalía, estos últimos actuaban en coordinación con funcionarios penitenciarios para facilitar el ingreso de elementos prohibidos a los recintos penales.

