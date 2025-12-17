Operación Apocalipsis: Gendarme investigado se entrega y suben a 45 los funcionarios detenidos

De acuerdo con información de la PDI, las diligencias continúan activas y apuntan ahora a la captura de otros tres gendarmes que se mantienen como personas de interés investigativo en la Región Metropolitana.

La investigación por la red de corrupción al interior del sistema penitenciario sumó este miércoles un nuevo antecedente, luego de que un funcionario de Gendarmería se entregara voluntariamente a las autoridades, en el marco del amplio operativo liderado por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

Se trata de Juan Gutiérrez Acuña, gendarme identificado como presunto integrante de la estructura delictiva que operaba en distintos recintos penitenciarios del país.

Con su detención, ya son 45 los funcionarios penitenciarios detenidos en el marco de la denominada “Operación Apocalipsis”, consignó La Tercera.

De acuerdo con información de la PDI, las diligencias continúan activas y apuntan ahora a la captura de otros tres gendarmes que se mantienen como personas de interés investigativo en la Región Metropolitana, quienes estarían vinculados al mismo esquema de corrupción.

El operativo, dado a conocer este martes, consideró un amplio despliegue simultáneo en cárceles de siete regiones del país y permitió además la detención de 22 civiles. Según los antecedentes recopilados por Fiscalía, estos últimos actuaban en coordinación con funcionarios penitenciarios para facilitar el ingreso de elementos prohibidos a los recintos penales.