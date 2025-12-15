¿Vuelve la de Calor a Santiago? Pronostican 35°C para el peak de esta semana en la capital

El peak de las altas temperaturas se registrará mañana martes 16, alcanzando los 34°C en la capital y 35°C en Colina.

Luego de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado domingo 14, y con el avistamiento de precipitaciones débiles en distintos puntos de la capital, esta semana se pronostica un cambio en las temperaturas del país, dando paso a una ola de calor para esta tercera semana de diciembre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que se espera una semana con temperaturas elevadas que se comenzarán a sentir desde este lunes 15 a partir del mediodía.

Máximas en la Capital y la Región

Según indica el DMC, la capital tendrá una semana marcada por las altas temperaturas que bordearán el calor extremo.

La máxima alcanzará los 30 grados este lunes 15. Sin embargo, se pronostica que el día más caluroso será el martes, con una temperatura que alcanzará los 34 grados en Santiago, mientras que en comunas como Colina se prevé que los termómetros lleguen a los 35 grados.

La semana mantendrá una consistencia de sobre 30 grados de máxima, siendo una de las semanas más calurosas de diciembre. Por ello, se recomienda el uso de bloqueador y medidas para amenizar la ola de calor y cuidar la salud mientras se realizan las actividades cotidianas.