Diputado Grohs oficia a Superintendencia de Educación tras denuncia por presunto abuso a menor de 7 años en colegio de La Serena

La acción busca que se revisen los protocolos aplicados por el establecimiento, se determinen posibles responsabilidades y se refuerce la protección de los estudiantes.

Este miércoles el diputado del Partido Nacional Libertario Erich Grohs ofició a la Superintendencia de Educación tras la denuncia de un presunto abuso sexual que habría afectado a un niño de 7 años en un establecimiento educativo de La Serena.

La solicitud busca que el organismo revise los protocolos aplicados por el colegio y determine posibles responsabilidades administrativas.

El caso, que ha generado alarma en la zona, se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

En ese contexto, Grohs enfatizó que es esencial que las instituciones actúen con rigor frente a denuncias de esta naturaleza y que el bienestar de los estudiantes sea la prioridad.

“Estamos ante un hecho de la máxima gravedad (…). Si bien entendemos la complejidad de estos casos, aquí no puede haber excusas, debe primar la responsabilidad de los adultos y de las instituciones, y la protección de los niños y niñas tiene que ser siempre la prioridad absoluta”, afirmó el parlamentario.

Además, el diputado hizo un llamado a avanzar con rapidez en la investigación y a implementar todas las medidas necesarias para evitar que episodios similares se repitan en el sistema escolar, subrayando la importancia de reforzar la seguridad y protección de los estudiantes en todos los establecimientos.

Denuncia de la madre y primeros hechos

El caso inició luego de que la madre del menor denunciara que su hijo fue víctima de presunto abuso por parte de otros estudiantes durante la jornada escolar.

Según la apoderada, los hechos ocurrieron el 9 de marzo en el Colegio Americano, ubicado en el sector Las Compañías de La Serena.

Fue el propio colegio quien la contactó alrededor de las 15:30 horas para que retirara al menor, indicando que “estaba orinado”, consignó el diario El Día.

Sin embargo, al llegar, su hijo le habría revelado que había sido encerrado en un baño por otros estudiantes.

La mujer criticó la reacción del establecimiento, acusando falta de diligencia.

Acciones legales y medidas del colegio

La apoderada confirmó que presentó la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), donde ya se iniciaron diligencias.

Por su parte, el Colegio Americano emitió un comunicado llamando a la prudencia y solicitando no difundir información sin confirmación oficial.

Indicaron que se activaron los protocolos establecidos y que los estudiantes presuntamente involucrados fueron separados temporalmente mientras se desarrolla la investigación.