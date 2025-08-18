Oficialismo sin humo blanco: Candidatura de Daniel Jadue aún no se inscribe en el Distrito 9

Hasta ahora, la candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aún no ha sido confirmada en el Distrito 9. El plazo para la inscripción de las postulaciones parlamentarias vence este lunes a las 23:59 horas

Las pretensiones de la candidata Jeannette Jara y del Presidente Gabriel Boric eran enfrentar las elecciones parlamentarias con una sola lista. Sin embargo, en la recta final de las negociaciones, la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista optaron por emprender un camino propio.

De esta manera, el pacto Unidad por Chile quedó conformado por siete partidos: Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Radical, Frente Amplio y Democracia Cristiana. En total, postularán 183 candidatos a la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 candidaturas al Senado.

El partido del Presidente Gabriel Boric obtuvo 37 cupos y competirá en 25 de los 28 distritos en disputa, además de tres candidaturas al Senado (Valparaíso, Maule y Aysén).

Por su parte, el Partido Socialista inscribió 31 candidaturas a la Cámara en 23 distritos y disputará escaños en siete circunscripciones senatoriales.

En tanto, la Democracia Cristiana (DC) inscribirá 30 postulantes a la Cámara y tres al Senado.

Los nudos en el oficialismo

La diputada del Frente Amplio, Ericka Ñanco, confirmó su candidatura en el Distrito 23, aunque manifestó reparos tras quedar en el tercer lugar de la lista, detrás de José Toro (secretario general del PPD) y Jaime Quintana (presidente del PPD).

En tanto, según el reporteo de CNN Chile, hasta ahora no se ha podido confirmar la inscripción de la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el Distrito 9.