Con un traspaso de corbata del presidente saliente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Leonardo Soto, al diputado Vlado Mirosevic, inició sus palabras inaugurales como presidente entrante, tras un resultado estrecho de votación en donde ganó el oficialismo.

“Quiero dar las gracias a las fuerzas que concurrieron a votar. Primero los que respetaron el acuerdo, porque creo que no pedíamos mucho, cuando decíamos que hay que respetar la palabra empeñada porque en eso consiste la mínima honorabilidad”, destacó el presidente entrante, Mirosevic.

Sobre quienes no respetaron el acuerdo, señaló el diputado Mirosevic: “Tendrán que discutir y examinarse con su propia conciencia” y agregó que “estamos contentos porque no solo voto en unidad el oficialismo, sino que también quiero agradecer los votos de la Democracia Cristiana y los del Partido de la Gente”. Además, ofreció su solidaridad a la diputada Karol Cariola y le envió “un abrazo de paciencia”.

Sobre su gestión en estos ocho meses en la Cámara Baja destacó que “hay urgencias sociales que se requieren en seguridad, reactivación económica, y migración.

Reacciones en el oficialismo

Una de las “bajas” en las elecciones para escoger una nueva presidencia fue la de la diputada Karol Cariola, al no conseguir los votos de la Democracia Cristiana, producto de las diferencias que enfrentó el Partido Comunista, al no respaldar la gestión del ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco.

En su cuenta de Twitter, Cariola publicó tras la elección de la mesa: “Las y los diputados comunistas cumplimos nuestra palabra e hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para que la derecha no ganara la mesa de la Cámara de Diputados/as”.

Y el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, destacó que: “durante este proceso hemos logrado generar una alianza consolidada que empieza a hacer carne el proyecto que el presidente Boric nos ha encomendado”.

Por su parte, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, agregó sobre el triunfo en la Cámara Baja: “Me parece muy importante y un buen inicio de esta alianza que hemos generado a partir del cónclave, que la mesa este presidida por el oficialismo. Agradecer los votos de apoyo de los diputados y diputadas, que confiaron en esta mesa y espero que generen una buena articulación con el gobierno y con la oposición para sacar adelante las reformas tan esperadas por la ciudadanía”.

Y en el partido de Convergencia Social (CS), en donde milita el presidente Gabriel Boric, el diputado Gonzalo Winter destacó que sobre el triunfo del oficialismo que “va a tener un gran rol para la unidad y respeto de esta Cámara”.

En tanto la Secretaria General de CS, Lorena Meneses, agregó que es una “importante victoria para frenar la ofensiva ultraderechista y abrir caminos necesario para mejorar la vida de la gente, eso es lo que representa el triunfo de Vlado Mirosevic a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados”.

En tanto, en el partido de Comunes, la diputada Emilia Schneider, indicó que “esta una importante victoria para las fuerzas oficialistas, para nuestro gobierno, que la conducción de la Cámara de Diputadas y Diputados se mantenga en fuerzas que van a hacer avanzar nuestro programa y que va a permitir la discusión de importantes reformas y no las va a obstruir”.

Quien también se refirió a la elección de Mirosevic minutos después de confirmada la noticia fue la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien señaló que más allá de celebrar la elección del diputado liberal, “no corresponde” el desentendido del acuerdo que existía con parlamentarios de la centro izquierda.