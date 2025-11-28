Daniel Núñez: “Jeannette Jara es la continuidad del legado social de Michelle Bachelet”

El senador Daniel Núñez destacó que la candidata oficialista encarna el sello de protección social que caracterizó los gobiernos de Bachelet y afirmó que el encuentro entre ambas refleja cercanía y empatía. También aseguró que la reforma de pensiones consolida esa línea.

El senador Daniel Núñez, integrante del Comité Estratégico de la campaña de Jeannette Jara, valoró el respaldo que la candidata presidencial recibió de la expresidenta Michelle Bachelet, con quien se reunió la mañana del jueves.

El gesto se produjo a pocos días de la polémica cita entre el expresidente Eduardo Frei y el abanderado republicano José Antonio Kast.

En conversación con Radio Duna, Núñez abordó la discusión sobre si un eventual gobierno de Jara sería continuidad del mandato del Presidente Gabriel Boric. A su juicio, el foco debiera estar en otro punto. “Si es continuidad de alguien, es continuidad del legado de Michelle Bachelet”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que los gobiernos de Bachelet se distinguieron por su énfasis en la protección social, con iniciativas como Chile Crece Contigo y la pensión básica solidaria. “Por eso la gente recuerda a Bachelet, porque entregó beneficios sociales que no existían, sobre todo para las mujeres”, expresó.

Núñez añadió que Jara proyecta esa misma orientación a través de la reforma de pensiones impulsada durante su gestión como ministra del Trabajo. “Creo que le ha dado continuidad a ese legado en materia social”, señaló.

El senador remarcó además la cercanía personal entre ambas figuras. “Son cercanas, trabajaron juntas. Jeannette Jara fue subsecretaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet”, recordó. Por ello, calificó el encuentro y el respaldo como algo “muy natural”.