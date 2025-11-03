Núñez entra a polémica en RN por apoyo de Desbordes y apunta al presidente del partido de “falta de coherencia”

El apoyo del alcalde de Santiago a Álvaro Cárter, candidato a diputado por el Partido Republicano, generó críticas al interior de la tienda de Chile Vamos, sobre todo pues la candidata del partido por el mismo distrito es Ximena Ossandón. Sin embargo, para la senadora Núñez, existe una "incoherencia" luego que RN no actuara de la misma manera frente a casos anteriores.

Los conflictos al interior de Renovación Nacional no parecen resolverse luego que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregara su respaldo al candidato a diputado Álvaro Cárter, del Partido Republicano, en desmedro de la carta del partido para el distrito 12, Ximena Ossandón.

El respaldo del jefe comunal al republicano se conoció mediante un video publicado en las redes sociales de Cárter, donde Desbordes afirma que si votara por el distrito 12, “votaría por Álvaro Cárter”, con quien compartió en la Cámara de Diputadas y Diputados y reconoce como alguien “trabajador, inteligente y estudioso”.

Ante este apoyo y el llamado de Desbordes a preferir a Cárter en la parlamentaria, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, lamentó que el respaldo no fuera a Ossandón, algo que a su juicio denotaba “una falta de consecuencia y lealtad política”.

“Espero que sea una equivocación porque la principal candidata de RN en ese distrito es una candidata de gran trayectoria como es Ximena Ossandón. Sería lamentable”, dijo el timonel de RN.

Sin embargo estas declaraciones fueron recibidas con críticas de vuelta por parte de la senadora Paulina Núñez, también parte de RN, quien aseguró que la directiva del partido acusa a Desbordes de algo pero evita actuar frente al apoyo de Andrea Balladares, secretaria general de RN, al candidato de Evópoli, Jorge Guzmán.

“El presidente del partido acusa ‘falta de lealtad y consecuencia política’ contra Mario Desbordes, mientras su propia secretaria general respalda a un diputado de Evópoli. Esa incoherencia es la que de verdad debiera preocuparnos”, expresó la senadora.

Además, aseguró que esto es más bien una forma en que “el presidente del partido se está dando el gusto de acusar a Mario Desbordes de lo que no acusó a su secretaria general”, algo que a su juicio es una “falta de coherencia, consecuencia y sentido político”.