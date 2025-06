“Nunca pensaría en desearle la muerte a nadie”: Jara califica de “tontera” el haber usado polera con imagen del “perro matapacos”

La militante comunista se desmarcó por completo de la imagen del animal y aseguró que "el nombre me hizo ruido".

La flamante candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (Partido Comunista) abordó una de las polémicas que han rodeado a su campaña durante el último tiempo.

En concreto, se refirió a la imagen suya con una polera del denominado “perro matapacos”, una imagen que se utilizó contra Carabineros en el marco del estallido social y que surgió como homenaje -por parte de los manifestantes- a un perro que participaba en las protestas y que atacaba a personal policial.

Al respecto, Jara reconoció que fue “una tontera de mi parte”, el haber usado la prenda y aseguró que el nombre “me hizo ruido”.

“(Me arrepiento) Completamente, porque fue una tontera de mi parte. Y nunca lo he hecho, y sabe por qué, no porque reniegue de lo que crea, primero porque sé que es un símbolo, no lo tomo como algo literal”, aseguró Jara en diálogo con Mucho Gusto.

Agregó que “nunca pensaría en desearle la muerte a alguien ni menos otro tipo de violencia. Porque yo la he vivido de muy cerca y sé de los dolores que ocasiona. No por la cuestión política, porque yo lo tomo como un símbolo, de rebeldía el perro, pero el nombre me hizo ruido”.

“Ese día me la regaló una amiga por mi cumpleaños y como tenía unos artes, me dijo que me la pusiera para que me tomara una foto”, cerró.