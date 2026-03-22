¿Nuevo telefonazo?: Acusan que directora de Servicio de Salud se saltó fila para realizarse endoscopía en Quilpué

Contraloría ya se encuentra realizando un sumario administrativo luego que se denunciara que la profesional se saltó una lista de 914 personas para realizarse el procedimiento médico.

Recientemente se dio a conocer un sumario administrativo iniciado por la Contraloría General de la República (CGR) contra la la directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Andrea Quiero Gelmi.

¿El motivo? La jefa de la unidad se haría saltado la “fila de espera” para realizarse una endoscopía en el Hospital de Quilpué.

Según la información revelada por Radio Biobío, Contraloría inició el proceso investigativo por el procedimiento médico que se realizó el pasado 23 de octubre de 2025 en el Consultorio Adosado de Especializadas (CAE).

El organismo contralor estableció que la endoscopía fue llevada a cabo en horario laboral por parte del doctor Eduardo Nuñez Núñez.

También se constató que para ese día, 914 personas estaban en lista de espera para realizarse ese mismo procedimiento médico.

Por todo lo anterior, se consignó que ya se instruyó un procedimiento disciplinario en el Hospital de Quilpué y en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Justamente desde el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota indicaron respecto a las acusaciones que “dado que se trata de un proceso que actualmente se encuentra en etapa investigativa, corresponde respetar su desarrollo y, en ese contexto, el Servicio se abstendrá de emitir mayores declaraciones al respecto, para asegurar el éxito del proceso”.