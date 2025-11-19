Nuevo operativo en Barrio Meiggs: Retiran cerca de 80 toldos azules en medio de barricadas

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada y no se registraron detenidos tras el hecho.

Carabineros realizó un nuevo operativo en Barrio Meiggs, sacando del lugar a cerca de 80 “toldos azules” que estaban instalados en la zona.

De acuerdo a información policial, el procedimiento se realizó durante la madrugada y los vendedores ambulantes se opusieron a la situación, instalando una barricada en la vía pública.

La intervención se llevó a cabo en las calles Sazié y Exposición, donde un grupo de individuos “con el fin de evitar el accionar policial a raíz de la instalación del comercio informal en la línea de Sazié, encienden barricadas, obstaculizando la vía”, detalló el teniente coronel Pablo Hernández, jefe operativo nocturno de Zona Metropolitana.

A pesar de ello, la policía y personal municipal lograron retirar a los sujetos.

“Se logró el despeje de unos 80 toldos azules que estaban instalados”, señaló el teniente coronel Hernández, añadiendo que varios de los comerciantes informales “prefirieron retirarse por lo que estaba aconteciendo y quedaron finalmente los que están con su patente al día“,

No se registraron personas detenidas.