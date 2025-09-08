País policial

Nuevo homicidio en la RM: Hombre murió tras ser recibir un disparo en la cabeza

Por CNN Chile

08.09.2025 / 09:00

Las autoridades policíacas detallaron que la víctima, de 63 años y nacionalidad chilena, cuenta con antecedentes policiales

La madrugada de este lunes, un hombre murió tras recibir un disparo en la cabeza en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

Lo que se sabe del homicidio en La Pintana

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 horas en la intersección de El Ombú con Laguna San Rafael, lugar donde la víctima recibió un disparo en la cabeza.

Vecinos del sector lo subieron a un auto para llevarlo al Hospital Padre Hurtado, pero el conductor chocó contra un poste de alumbrado público.

Al poco tiempo, el hombre afectado —de nacionalidad chilena y 63 años— fue trasladado en ambulancia al recinto asistencial, donde murió debido a la gravedad de su herida.

El fiscal Gamal Massú, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que “la víctima recibió un impacto balístico en el cráneo con entrada y salida de proyectil (…). El sitio del suceso habla de un disparo, al menos por ahora, porque hay una vainilla solamente”.

