Nueve incendios forestales activos arrasan más de 1.900 hectáreas y mantienen alertas rojas en O’Higgins y el Maule

Un total de nueve incendios forestales permanecen en combate en distintas zonas del país, de acuerdo con la actualización entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a las 16:40 horas de este jueves 25 de diciembre.

Según el organismo, tres focos concentran la mayor preocupación por su impacto, extensión y nivel de alerta, ubicados en las regiones de O’Higgins y del Maule.

En la Región de O’Higgins, el incendio “Larmahue”, que afecta a la comuna de Pichidegua, registra una superficie preliminar de 50 hectáreas.

Para enfrentar la emergencia, Conaf ha desplegado siete brigadas, junto a dos aviones cisterna, dos helicópteros, dos aviones LAT, un avión de coordinación, cuatro técnicos y un puesto de mando, además del apoyo de Bomberos. Debido a la evolución del siniestro, se mantiene vigente una Alerta Roja comunal.

En la misma región, continúa activo el incendio “Central Rapel”, en la comuna de Litueche, con una afectación preliminar de 755 hectáreas.

En el lugar trabajan cinco brigadas, cinco técnicos, un avión cisterna, dos helicópteros, tres camiones cisterna, dos skidder y un puesto de mando. En este caso, la autoridad mantiene una Alerta Amarilla comunal.

La situación más compleja se concentra en la Región del Maule, donde el incendio “Cerro Maule”, en la comuna de Maule, ha consumido preliminarmente 1.127 hectáreas.

El combate del fuego considera el despliegue de cinco brigadas, nueve técnicos, cinco skidder, tres aviones cisterna, tres helicópteros, un helicóptero pesado y un avión de coordinación, además de un puesto de mando. A estos recursos se suma el apoyo de Carabineros y una ambulancia de la ACHS, manteniéndose decretada una Alerta Roja comunal.

