El próximo año comienza el funcionamiento de las 14 nuevas señales de tránsito implementadas en calles y carreteras del país.

Se trata del nuevo manual de señalización de tránsito, que tiene 180 días de plazo para su puesta en marcha, y que hará efectiva la ley de convivencia vial, cuyo objetivo es poner en una posición de igualdad a todos los medios de transporte en las vías.

Fue diseñado en el gobierno anterior, liderado por Michelle Bachelet, por lo que su implementación quedó a cargo del actual mandato presidencial.

Lee también: Aumentan robos con violencia a almacenes de barrio y repartidores de comida tras confinamiento

Sin embargo, la ex ministra de Transportes, Paola Tapia, señala que “la actualización que hoy vemos no es lo suficientemente clara, no entrega la información idónea y no va acompañada del cambio cultural que esperábamos”.

Esto, por lo “confusas” que pueden resultar algunas de las señaléticas a los ojos de quienes conducen a diario por las calles.

En el manual de señalización se establece que los municipios tienen la facultad de implementar la nueva normativa, pero, la ex secretaria de Estado advierte, que para que esto ocurra faltó considerar un plan presupuestario.

Lee también: Murió madre de 70 años que pedía ayuda para mantener a su hijo que sufre una enfermedad degenerativa

El nuevo manual de señalización de tránsito será difundido por más canales, como organizaciones y redes sociales para su comprensión y normalización.

¿Cuáles son las nuevas señaléticas?

– Ciclocalle: Indica que la velocidad máxima permitida no debe exceder los 30 km/h.

– Preferencia ciclista al virar derecha: Indica al conductor de vehículo motorizado que quiere virar a la derecha, cruzando por una ciclovía, que los ciclistas tienen preferencia, por lo que debe ceder el paso.

– Preferencia ciclista al virar izquierda: Indica al conductor de vehículo motorizado que quiere virar a la izquierda, cruzando por una ciclovía, que los ciclistas tienen preferencia, por lo que debe ceder el paso.

– Preferencia ciclista al cambiar de pista: Indica al conductor de vehículo motorizado que quiere cambiar de pista, cruzando por una ciclovía, que los ciclistas tienen preferencia, por lo que debe ceder el paso.

– Zona 30: Restringe la velocidad máxima a 30 km/h.

– Zona 30 o fin zona 30: Informa que la vía por la que se comenzará a circular o abandonar, forma parte de una zona en que la velocidad se limita a 30 km/h.

– Control de cámara: Informa la zona en que se utilizan cámaras para registrar infracciones asociadas a los límites de velocidad.

– Zona espera especial ciclos I: Se instala en cruces semaforizados en que se genera una zona de espera, para que los ciclos puedan realizar partidas adelantadas. Hay dos tipos: para vías unidireccionales y para bidireccionales.

– Zona espera especial ciclos II: Se instala en cruces semaforizados en que se genera una zona de espera, e indica una forma más segura de virar. Hay dos tipos: para virar a la izquierda y para virar a la derecha.

– Desmonte de ciclistas: Indica que en pasos cebra, pasos peatonales semaforizados u otras vías peatonales en que no exista una facilidad, ciclistas deben bajarse de la bicicleta y circular como peatones.

– Zona de espera adelantada de motos I: Informa de una línea de detención adelantada para motocicletas en intersecciones semaforizadas.

– Zona de espera adelantada de motos II: Informa la existencia de una línea de detención adelantada en intersecciones semaforizadas y con Pista Solo Bus.

– Zona de espera adelantada de motos III: Informar la existencia de una línea de detención adelantada en intersecciones semaforizadas, con Pista Solo Bus y cuando está permitido el viraje a la derecha.

– Recarga de vehículos eléctricos: Demarca la proximidad de la zona zona en donde se pueden cargar los vehículos eléctricos.