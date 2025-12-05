Nueva ley exige 60 minutos diarios de actividad física en colegios ¿Cuándo empieza a regir?

El Gobierno promulgó la Ley N°21.778, que obliga a todos los establecimientos educacionales del país a promover 60 minutos diarios de actividad física, en un contexto marcado por altos niveles de sedentarismo y un sostenido aumento de la obesidad infantil.

La normativa fue publicada en el Diario Oficial el 25 de noviembre de 2025 y fue impulsada por los ministerios de Salud, Educación y Deporte, luego de permanecer siete años en la Comisión de Hacienda del Senado.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que “esta ley nos ayuda porque la salud y el bienestar no se construyen solo con los médicos, sino en las condiciones en que nacemos, nos desarrollamos en la familia, nos educamos y en los ambientes de trabajo”. Afirmó además que la actividad física tiene beneficios tanto para la salud física como mental.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, complementó que “estos 60 minutos no solamente tienen un impacto práctico en el día a día, sino también en un cambio cultural que tenemos que provocar. Van a traernos un cambio a largo plazo como sociedad, pero también tienen un impacto en lo inmediato, especialmente en convivencia escolar y salud mental”.

Por qué se aprobó esta ley: el panorama en Chile

La nueva normativa responde a un escenario preocupante en Chile, marcado por altos índices de inactividad física —especialmente en mujeres, personas con menor nivel educativo y zonas urbanas— y por un aumento sostenido del sobrepeso y la obesidad infantil.

Puntos principales de la Ley 21.778

60 minutos diarios obligatorios de juegos activos en educación parvularia o de actividad física en educación básica y media.

No reemplaza la asignatura de Educación Física: complementa la jornada escolar.

Se integrará a otras asignaturas mediante metodologías activas, además de recreos y tiempos de transporte escolar.

Inclusión garantizada para estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales.

Formación continua para profesionales y asistentes de la educación.

No genera gastos adicionales: se integra a los planes de gestión existentes.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, valoró el avance: “Esta es una expresión de lo colectivo que ha permitido que los parlamentarios y las iniciativas propuestas por los ministerios puedan contribuir a que en estas comunidades se pueda desarrollar más actividad física”.

Añadió que la ley permitirá “desincentivar las conductas sedentarias y el tiempo excesivo en pantallas, factores de riesgo para nuestros niños y niñas”, y destacó que “el primer ciclo pasa a tener una importancia trascendente, ya que es ahí donde los informes nutricionales muestran que hay que poner atención especial”.

Implementación: cuándo comienza a regir

La ley se aplicará de manera gradual a partir del año escolar 2027:

Primera etapa (2027): Educación Parvularia a 4° Básico

Segunda etapa (2028): 5° Básico a 4° Medio

El senador Francisco Chahuán, autor de la moción presentada hace 14 años, señaló: “Hubo muchas excusas antes de lograr finalmente aprobar la ley. Este gobierno priorizó la iniciativa y logró que se convirtiera en realidad”.

Con esta medida, Chile sigue el camino de países como Finlandia, Francia y China, que ya han adoptado políticas de actividad física obligatoria en escuelas, alineándose con las recomendaciones de la OMS que sugieren 60 minutos diarios de actividad moderada o vigorosa para niños y jóvenes de 5 a 17 años.