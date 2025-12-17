“Nuestro partido es una sombra de su esplendoroso pasado”: Presidente Frei responde en duros términos a la Democracia Cristiana y a su Tribunal Supremo

Frei fue más allá y justificó sus dichos citando una frase de su padre y comenzó a cuestionar decisiones de la falange.

“Mi vida se ha alimentado de los valores humanistas y cristianos. Lo que fui y lo que soy, en gran parte se lo debo a la Democracia Cristiana, por lo que los entrañables lazos de afecto y gratitud que me unen a esta comunidad política animan mis palabras. El orgullo que siento por ser demócrata cristiano es equivalente al orgullo que siento por ser chileno”.

Así comienza la carta abierta a la militancia de la falange, que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle envío como respuesta al Tribunal Supremo del partido, tras la denuncia de más 100 militantes en su contra por su reunión con el actual Presidente electo, José Antonio Kast.

En la misiva, el exjefe de Estado sostuvo que “somos humanistas cristianos y por eso nos oponemos con firmeza a ideologías totalitarias como el comunismo, con el que tenemos diferencias insalvables: nosotros apostamos por reformas graduales mediante la participación democrática, el diálogo y la inclusión, y promovemos una economía social de mercado que combine eficiencia y justicia social. Ellos, en tanto, proponen cambios estructurales radicales, promueven la lucha de clases y abogan por eliminar la propiedad privada e instaurar una economía planificada. Aún así, jamás hemos postulado la desaparición del PC; por el contrario, en 1948 nos opusimos a la “ley maldita”, y durante la dictadura luchamos por defender a quienes fueron perseguidos, sin considerar su ideología, manteniendo una conducta coherente que contrasta con su respaldo a gobiernos totalitarios como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

“Me duele el daño que han causado a nuestra historia las decisiones erróneas adoptadas por la DC en el último tiempo: primero, apoyando una propuesta constitucional que, de ser aprobada, hubiera causado un irreparable daño a Chile; y ahora, apoyando una candidatura que no encarna nuestra ideología, principios y valores. Nuestro partido ha perdido toda credibilidad y hoy es apenas una sombra de su esplendoroso pasado que era motivo de orgullo para todos sus militantes”, indicó.

Y agregó: “La inconsecuencia y la ligereza traen consecuencias en política. Hoy el partido ha quedado reducido a su más mínima expresión en el Congreso Nacional, mientras que su institucionalidad sufre un progresivo deterioro y su militancia se reduce cada vez más. No solo yo lo entiendo así: la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) suspendió a la DC chilena por respaldar la candidatura presidencial del Partido Comunista de Chile, lo que “representa una ruptura grave con los principios fundacionales de nuestra organización”, manifestó en su declaración. Sin embargo, quiero dejar en claro que siempre guardaré absoluto respeto y fidelidad a los militantes y simpatizantes de nuestro partido que siguen honrando los principios en que se inspiraron nuestros fundadores y que hoy han de sentirse traicionados”.