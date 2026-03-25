País alza de combustibles

“Nos van a poner la lápida”: Gremio de taxis y colectivos advierte que servicios podrían subir un 50% por alza de combustibles

Por Constanza Zambrano

25.03.2026 / 18:08

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"No vamos a aceptar que ninguna autoridad hoy nos venga a imponer una crisis", dijeron desde la agrupación.

El presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (Conttramen), Eduardo Castillo, se reunió este miércoles con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para discutir medidas que permitan mitigar el impacto del alza en el precio de los combustibles.

Tras la instancia, el gremio expresó su rechazo al beneficio que busca otorgar $100.000 mensuales por seis meses a taxis, colectivos y furgones escolares.

“No compartimos en absoluto las bonificaciones que se están entregando. No sé con quién llegaron a acuerdo; no sabemos quiénes fueron los verdaderos cómplices de esta situación”, afirmó Castillo en 24 Horas.

Ante el aumento de las bencinas, advirtió que esto podría causar que el servicio de transporte deje de funcionar en algunas zonas del país.

“No vamos a aceptar que ninguna autoridad hoy nos venga a imponer una crisis. Les puedo comentar que en la mañana la gran mayoría de los conductores de taxi colectivo se están bajando de los vehículos, lo cual significa que muchos sectores van a quedar sin servicio”, dijo.

Y agregó: “El taxi colectivo está muriendo. Lleva más de cuatro años en esta situación y, lamentablemente, $100 mil hoy no le sirven a nadie”.

Desde la agrupación reiteraron que podría producirse una pérdida de alrededor de $300.000 en materia de combustible y que el costo de los servicios subiría sobre el 50%.

El líder de la Confederación no descartó paros y manifestaciones en contra de la medida: “Algunos taxistas mañana a las 7:30 van a hacer una manifestación en Pudahuel (…) Nos van a poner la lápida y, si no somos capaces de defendernos, va a ser la muerte del sector”.

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