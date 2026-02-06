“Nos peleamos, nos abuenamos…”: Evelyn Matthei recuerda a Sebastián Piñera a dos años de su trágica muerte

Este 6 de febrero se cumplen dos años del deceso del expresidente en un accidente en el lago Ranco.

Este viernes se conmemoran dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera en un trágico accidente en helicóptero en la Región de Los Ríos.

En este contexto, la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), publicó un sentido mensaje recordando al otrora jefe de Estado.

En el post, partió señalando que lo recuerda “con alegría y gratitud. Nos peleamos, nos abuenamos, y tuve la fortuna de trabajar y aprender a su lado. Me gusta recordarlo activo, entusiasta y profundamente comprometido con Chile”.

“Con aciertos y errores, siempre puso al país en el centro y creyó en el trabajo y en empujar a Chile hacia adelante. Un gran abrazo lleno de cariño a Cecilia, a sus hijos y a sus nietos”, agregó la también exalcaldesa de Providencia.

La publicación fue acompañada por una imagen tomada el año 2016, en la que se aprecia a ambos agarrados del brazo mientras sonríen. En Instagram y X (ex Twitter), la imagen ya suma miles de “me gusta” y decenas de comentarios.