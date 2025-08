“No vi que haya un maltrato”: Evelyn Matthei sobre nueva parodia de la UDI contra Jeannette Jara

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a la parodia de la UDI publicada en redes sociales, donde se cuestiona la creación de empleos. En ese contexto, afirmó: “No vi que hayan instalado mentiras”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a la controversia generada por una nueva parodia publicada en redes sociales por la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En esta ocasión, la protagonista es su contendora, Jeannette Jara, quien en el video se despide del presidente Gabriel Boric para enfrentar la carrera presidencial y comunica que, como legado, dejó 141 empleos durante el último año.

Respecto a la pieza audiovisual, Matthei comentó que “es muy distinto que a uno le truquen un video y lo hagan aparecer enfermo, a que sea una parodia”, en alusión a los ataques que ha enfrentado en redes sociales durante su candidatura, donde se han distorsionado videos para difundir que padece la enfermedad de alzhéimer.

En cuanto a los registros publicados por el gremialismo, aclaró: “A mí no me gustó tanto la de Cataldo; en este caso, no vi que haya un maltrato hacia la candidata. No vi que hayan instalado mentiras. Lo que sí hacen, obviamente, es una crítica a los 141 empleos creados en un año, pero creo que son cosas distintas”.

Y reiteró: “No vi que haya un maltrato ni la instalación de una mentira respecto de la candidata Jeannette Jara”.