“No veo la voluntad de conversar”: Iván Flores cuestiona gestión del Gobierno por medidas ante alza de combustibles

El senador criticó la falta de diálogo del Gobierno en la tramitación de las medidas por el alza de los combustibles, advirtiendo que se actuó con presión sobre el Congreso.

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, expresó reparos frente a la forma en que el Gobierno enfrentó el incremento en el precio de los combustibles, apuntando principalmente a la ausencia de instancias de diálogo previo con el Congreso.

En una entrevista con Radio Duna, el parlamentario afirmó que “no he visto por parte del Gobierno un ánimo de conversar para ver cómo enfrentar una crisis que no es nuestra”, cuestionando el mecanismo utilizado para impulsar la iniciativa.

Según planteó, el proyecto avanzó bajo presión, indicando que “fue una propuesta que el Gobierno no conversó, que le pusieron discusión inmediata, pusieron al Congreso contra la pared y había que aprobarla o los combustibles se disparaban pegándole de lleno a la ciudadanía”.

Pese a estas críticas, Flores explicó que la propuesta fue respaldada con el objetivo de evitar un escenario más complejo para la población. “No veo la voluntad de conversar por parte del Gobierno (…) aprobamos la propuesta porque si no el daño podía ser peor para la ciudadanía”, sostuvo.

Asimismo, el legislador cuestionó el foco de las medidas adoptadas, señalando que “cuando la solución va dirigida a quien otorga el servicio y no va al usuario, seguimos trasladando el problema a las familias”.

En paralelo, el senador abordó la solicitud realizada por la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, respecto a la salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.

Sobre este punto, manifestó que la decisión “muestra un actuar bastante antojadizo y sin recato ni previsión del daño que se puede generar producto de lo que fue una discrepancia, ofuscación, una suerte de venganza”.

En esa línea, agregó que “es una lástima que se intervenga la institucionalidad de esta manera y se obligue a los funcionarios a actuar como un ministro de turno”.

Finalmente, el parlamentario también dirigió cuestionamientos al Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast por la reducción presupuestaria en seguridad, señalando que “no se entiende que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, después que aseguró que la primerísima preocupación iba a ser la seguridad, resulta que le bajan el 3% a las dos policías”.