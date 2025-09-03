“No vamos a retroceder”: Familia Di Girolamo recurre a la Corte Suprema tras sobreseimiento de Cristián Campos

En un comunicado, la familia señaló que el fallo de la Corte de Apelaciones “no lo absuelve ni lo declara inocente”.

Este martes, la familia di Girolamo anunció su decisión de recurrir a la Corte Suprema tras el sobreseimiento en favor de Cristián Campos de la denuncia de supuesto abuso sexual interpuesta por Raffaella di Girolamo.

Cabe recordar que en marzo de 2024, la psicóloga, mediante la Fundación para la Confianza, presentó una querella criminal contra el actor nacional, acusándolo de supuestos abusos sexuales ocurridos en su adolescencia.

El pasado 21 de agosto, la Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento de Campos, indicando que “no se encuentra probada su participación en los hechos”, detallando que está sobreseído debido a la prescripción de la acción penal.

¿Familia di Girolamo explica sus razones?

En un comunicado, la familia partió señalando que “es nuestro firme propósito seguir adelante y luchar hasta el final, despejando dudas, mentiras e ignorancia para que la verdad salga, por fin, a la luz. Somos conscientes de que el camino de la justicia es largo y, a veces, doloroso, pero confiamos en ella. Las dificultades nos alientan a continuar, es por eso que hoy recurrimos a la Corte Suprema”.

Sobre el fallo de la Corte de Apelaciones, indicaron que “lo respetamos, sin embargo, nos parece que no asume ni profundiza en el punto fundamental y de fondo; más bien lo que hace es ubicarse en la periferia desarrollando un argumento que la Justicia en Chile había superado hace años”.

En esa línea, añadieron que “este fallo niega el derecho a reparación, verdad y acceso a justicia de la víctima, ya que concluye que los hechos no pueden investigarse porque habrían ocurrido hace muchos años y estarían prescritos. Sin embargo, ese dictamen, y hay que subrayarlo, no lo absuelve ni lo declara inocente”.