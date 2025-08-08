“No soy el que gritó”: Profesor denuncia amenazas tras ser confundido con docente que reprendió a estudiantes en Limache

El docente Carlos Balboa, conocido en TikTok como “Profe Carlos BQ”, aclaró que no imparte clases en establecimientos educacionales, tras recibir numerosos comentarios ofensivos en su cuenta. “Me han llegado mensajes privados con amenazas, groserías y ofensas, y yo no tengo nada que ver con lo ocurrido”, manifestó.

El caso de un profesor en un establecimiento educativo de Limache, grabado mientras gritaba a estudiantes que supuestamente defendían a Augusto Pinochet, ha generado gran impacto en la ciudadanía.

Ante la repercusión en redes sociales, el profesor Carlos Balboa, conocido en TikTok como “Profe Carlos BQ”, tuvo que aclarar que él no es el docente que aparece en el video.

“Soy profesor de ciencias y hace años que no doy clases en colegios, solo en la universidad y en el PREU. No tengo nada que ver con ese caso”, manifestó.

Además, enfatizó que parte fundamental de la educación científica es saber buscar información en fuentes confiables.

“Me llama la atención que tanta gente haya visto el video, me haya encontrado a mí y haya dicho: ‘Este es, vamos a lincharlo’. Me han dejado mensajes privados con amenazas, groserías y ofensas, y yo no tengo nada que ver. Me gustaría ser famoso por los aportes que hago a los estudiantes, no por esto. Lo encuentro realmente terrible”, expresó.

Balboa reiteró: “Me están ofendiendo y amenazando. Soy un humilde profesor de ciencias que trata de ganarse la vida enseñando, haciendo laboratorios, no por este tipo de cosas. Hay que tener cuidado con lo que uno ve y asegurarse antes de emitir un juicio; para eso está la educación, para educar”.

El caso de Limache

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, detalló que, entre los procedimientos pertinentes, se activaron los protocolos correspondientes.

En primer lugar, el equipo de convivencia escolar y la dirección del Liceo de Limache “lo primero que hicieron fue separar al docente de sus funciones, notificar al departamento de Educación para activar las denuncias, por un lado, ante el Tribunal de Familia y, junto con ello, iniciar el sumario administrativo correspondiente”.