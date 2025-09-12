“No se están respetando sus derechos humanos”: PC tras exclusión de Daniel Jadue del padrón electoral

La colectividad sostuvo que se está utilizando el sistema judicial para alterar la competencia democrática y aseguró que respaldará todas las acciones legales e internacionales necesarias para restituir los derechos del exalcalde de Recoleta.

El Partido Comunista (PC) manifestó este viernes su rechazo al fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que resolvió —con voto dividido— acoger la apelación presentada por Renovación Nacional e inhabilitar a Daniel Jadue del padrón electoral, impidiéndole ejercer su derecho a voto y ser candidato a cargos de elección popular.

A través de un comunicado, la colectividad expresó su desacuerdo con el uso de herramientas judiciales como mecanismo para limitar la competencia electoral.

“Respetamos la competencia de los tribunales, no obstante, no compartimos que el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial. Las representaciones deben ser resueltas por la soberanía popular”, señalaron.

El PC sostuvo que el fallo constituye una vulneración a los derechos humanos y políticos fundamentales de Jadue, ya que la decisión se basa exclusivamente en la acusación formal del Ministerio Público —que calificaron como un acto administrativo— sin que exista aún un juicio iniciado ni una condena judicial.

“Tal como lo hemos señalado en otros momentos, nuestro juicio político es que no se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue, hoy también al privarlo de su derecho político fundamental a ser elegido y ejercer sufragio”, indicaron.

La colectividad apuntó directamente a la derecha, acusándola de intentar bloquear la participación política de Jadue debido a su respaldo popular.

“La derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular. Saben que no pueden derrotar en las urnas un proyecto respaldado por miles de chilenas y chilenos, por lo que buscan impedir que ese respaldo se exprese democráticamente”, afirmaron.

Pese a lo anterior, el Partido Comunista reiteró su respeto por el orden institucional vigente, pero confirmó su respaldo a las acciones legales que pueda emprender Jadue para recuperar sus derechos políticos, incluyendo la posibilidad de recurrir a instancias internacionales.