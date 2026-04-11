“No quiero que el crimen de mi hijo quede impune”: Madre de sargento Figueroa asesinado en Puerto Varas exige justicia

A un mes del fallecimiento del sargento Javier Figueroa, su familia acusa falta de información sobre la investigación y cuestiona la violencia del ataque.

A casi un mes de la muerte del sargento Javier Figueroa Manquemilla, ocurrida tras ser baleado durante un procedimiento policial en Puerto Varas, su madre, Marlene Manquemilla, manifestó en T13 Finde, su preocupación por el avance del caso y la ausencia de antecedentes públicos sobre la indagatoria.

El funcionario, quien resultó herido de gravedad el 11 de marzo y falleció ocho días después, fue ascendido de manera póstuma al grado de suboficial mayor. Desde entonces, el Ministerio Público mantiene la investigación bajo reserva.

En ese contexto, la madre del uniformado expresó que “no quiero que el crimen de mi hijo quede impune. (…) Yo no he sabido nada de la investigación”, evidenciando su inquietud por la falta de información.

La mujer también cuestionó las circunstancias del ataque, señalando que “yo no sé por qué se ensañaron tanto con él”, y planteando la posibilidad de que se haya tratado de una emboscada.

Según relató, el impacto emocional por la pérdida ha derivado en crisis de salud que incluso la han llevado a recibir atención de urgencia.

Pese a ello, insistió en su compromiso de esclarecer lo ocurrido: “Yo le prometí a mi hijo que iba a hacer hasta lo imposible para que esto salga a la luz, quién fue o quiénes fueron, yo no voy a descansar”.

Además, realizó un llamado directo a los responsables: “Si es que tienen conciencia, que hablen, que digan por qué lo hicieron, que digan la verdad, no se anden escondiendo porque los van a encontrar igual. Por último, que se entreguen para no seguir con esta incertidumbre”.

En memoria del funcionario, durante la tarde de este 11 de abril se llevará a cabo una velatón en la comuna de Purranque.