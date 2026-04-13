“No podemos demorarnos en sacar algo que es urgencia para todo Chile” Balladares respalda avanzar con rapidez el Plan de Reconstrucción Nacional

La senadora sostuvo que la iniciativa dejó de centrarse solo en reconstrucción y hoy apunta a dinamizar la economía, destacando la necesidad de inversión y acuerdos políticos.

Como una propuesta que ha ampliado su alcance más allá de la reconstrucción calificó la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo, subrayando que actualmente incorpora medidas orientadas a la reactivación económica.

“Hay una idea original que es la de reconstrucción, pero finalmente el proyecto, al buscar de dónde sacar recursos, lo que hace es generar un paquete de medidas que apuntan a la reactivación económica”, afirmó en entrevista con Radio Duna.

En ese contexto, la parlamentaria planteó que el eje principal debe centrarse en el crecimiento del país. “Lo que se busca, lo irrenunciable, es que Chile vuelva a crecer. Necesitamos mejorar los empleos y los ingresos, y para eso necesitamos mayor inversión”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó la necesidad de agilizar el proceso legislativo del plan, advirtiendo sobre su carácter prioritario. “Lo que sea la decisión, hay que buscar sacarlo rápido, no podemos demorarnos en sacar algo que es urgencia para todo Chile”, indicó.

Balladares también abordó la postura de su sector frente a la iniciativa, manifestando respaldo a lo que defina el Gobierno. “Lo que el Gobierno decida, es lo que nosotros vamos a apoyar”, aseguró.

Finalmente, se refirió al debate en torno a la reforma tributaria, señalando su expectativa de alcanzar consensos que permitan concretar su avance. “Espero que cuando todos tengamos una posición concordada, todo nuestro apoyo en votos esté para que el proyecto realmente salga a la luz”, concluyó.