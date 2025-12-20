“No nos van a amedrentar”: Bancada Republicana condena agresión a diputado Meza y acusa atentado contra la libertad de expresión

El conglomerado calificó el ataque como una “cobarde agresión” y advirtió que el hecho vulnera derechos fundamentales, subrayando que la violencia política no puede imponerse sobre la libertad de expresión ni la convivencia democrática.

La Bancada de Diputados del Partido Republicano condenó la agresión sufrida por el diputado José Carlos Meza, quien fue atacado la tarde del viernes en el Mall Plaza Norte, en un hecho que fue registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales.

Mediante una declaración pública, el conglomerado calificó lo ocurrido como una “cobarde agresión” y expresó su rechazo a cualquier acto de violencia motivado por diferencias políticas.

“Condenamos y rechazamos la cobarde agresión sufrida por nuestro diputado José Carlos Meza Pereira, en el mall Plaza Norte, en la tarde de ayer”, señalaron.

Desde la bancada subrayaron que el episodio vulnera derechos fundamentales y advirtieron sobre el impacto que este tipo de hechos tiene en la convivencia democrática.

“Queremos relevar el derecho de todo chileno a caminar libremente por cualquier espacio público, sin que sea insultado o amedrentado por su pensamiento político o sus declaraciones. La seguridad y la libertad de expresión son básicas para cualquier democracia”, indicaron.

El comunicado también enfatizó que el ataque no tendrá un efecto intimidatorio en el actuar del partido ni de sus representantes.

“Anunciamos desde ya que no nos van a amedrentar, pues como conglomerado político hemos pasado por peores momentos y no hemos decaído”, afirmaron, agregando que no renunciarán a sus convicciones “por el hecho de que algunos violentos quieran callarnos”.

Finalmente, la bancada reiteró su postura frente a la violencia política y su compromiso con el debate democrático.

“Defenderemos el derecho de todos los chilenos a expresar sus ideas. No dejaremos que los vándalos y los delincuentes le ganen a la democracia, y pondremos un candado a la violencia política a partir de marzo”, concluyeron.