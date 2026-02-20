“No nos corresponde comentar”: Futuro canciller Pérez Mackenna dice que esperan recabar antecedentes sobre sanción de EE.UU.

El futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió a la sanción de Estados Unidos contra funcionarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric luego de que rechazara el proyecto Chile-China Express, que plantea la instalación de un cable submarino.

En el marco de las sanciones determinadas por Estados Unidos contra tres funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric, el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, abordó la controversia.

“Lo primero es reiterar lo obvio: quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el Presidente de la República, don Gabriel Boric, y su intermediario, el canciller Alberto van Klaveren, por lo que no nos corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se tomen en esta materia antes del 11 de marzo”, comentó.

En esa línea, sostuvo que desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), y en su condición de ministro de Relaciones Exteriores designado por el próximo Mandatario, José Antonio Kast, considera pertinente recabar información sobre los acontecimientos.

“Creemos que es necesario conocer absolutamente todos los antecedentes respecto de la decisión que ha informado el Departamento de Estado de Estados Unidos para poder analizar los fundamentos de esta medida y sus consecuencias para las personas afectadas por esa decisión”, manifestó.

Cabe mencionar que esta medida se originó luego de que la administración de Donald Trump rechazara el proyecto Chile-China Express, que plantea la instalación de un cable submarino para conectar Valparaíso con Hong Kong.

Finalmente, sostuvo que la política exterior “debe sustentarse en la defensa de Chile y de todos los chilenos”. Por tanto, la administración entrante efectuará sus esfuerzos para mantener las mejores relaciones con todos los países y “renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones”.