“No llegó a tiempo”: Hermana de joven desaparecida en Lago Villarrica revela detalles tras volcamiento de kayak

Lily Palma, hermana de la joven desaparecida, fue contactada por el joven que acompañó a Victoria a recorrer el sector de la península de Pucón. Él le entregó su relato sobre los sucesos ocurridos tras el volcamiento del kayak.

Continúa la búsqueda de Victoria Palma, quien desapareció tras un paseo en kayak para ver la puesta de sol en el lago Villarrica. Durante el retorno, ella y su acompañante volcaron su kayak, y ninguno de los dos portaba chaleco salvavidas.

Su hermana melliza, Lily Palma, ha estado siguiendo de cerca los trabajos de búsqueda y tuvo acceso a una conversación con la última persona que estuvo con Victoria: un joven francés que viajó de intercambio a Chile y estaba asociado a una empresa de turismo en Pucón. Dicho recinto lo dejó a cargo de los kayaks, y él tuvo acceso a ellos.

El joven se contactó con Lily a través de Instagram para conversar sobre lo ocurrido. “Vino a la península y nos juntamos”, relató.

“Hasta ese momento, a mí nadie me había dado detalles. Me habían dicho que él se demoró unos 40 minutos en llegar a una orilla, pero él me contó que, durante los primeros 20 minutos, intentaron nadar. Él trató de ayudarla, llevándola en brazos y en su espalda, pero no pudo porque ella se desesperaba mucho, le daba pánico y no escuchaba sus instrucciones. Así que quedaron sujetados a los kayaks”, expresó Lily en Las Últimas Noticias.

En ese momento, complementó que, según el relato del joven, acordaron que, como uno de los kayaks ya se había hundido, lo mismo pasaría con el otro. Por tanto, uno de los dos debía buscar ayuda.

“Obviamente, él, porque sabía nadar. Victoria se quedaría esperando, sujetándose antes de que el kayak se hundiera, pero lamentablemente el chico no llegó a tiempo“, comentó. Además, sostuvo que, según el relato del joven: “Me dijo que apenas llevaba unos 10 minutos nadando, miró hacia atrás y mi hermana ya no estaba”.

🔵Municipalidad de Villarrica apoya con dron de televigilancia en la búsqueda de Victoria Palma ✅ La Municipalidad de Villarrica ha manifestado su apoyo y compromiso en la búsqueda de Victoria Palma Ramos, joven de 23 años desaparecida desde el pasado 27 de enero. pic.twitter.com/3rDdbbrRql — Muni Villarrica (@VillarricaMuni) February 3, 2025

Sobre los nuevos antecedentes, la fiscal de Villarrica, Paola Varela, descartó la participación “punible” del joven francés o de terceras personas.

“Se ha podido establecer, con las diligencias realizadas, que hasta el momento no existe participación punible de terceras personas en estos hechos. Todos los antecedentes nos indican que se trataría de un lamentable accidente”, aclaró la fiscal.

Asimismo, sostuvo que los kayaks que ocuparon pertenecen a una empresa de turismo. Sin embargo, “no fueron arrendados por los propietarios ni a Victoria ni a su acompañante”.