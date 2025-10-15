“No hay otro móvil posible”: Cordero respalda a Boric y dice que crimen de Ojeda tuvo motivos “políticos” desde Venezuela

El secretario de Estado respaldó las palabras del Presidente Boric y la tesis del fiscal Héctor Barros, asegurando que no hay otro móvil posible y destacando el apoyo activo del Ejecutivo a la investigación en curso.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respaldó este miércoles la postura del Gobierno respecto a la tesis que plantea que el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda fue un crimen de carácter político.

Sus declaraciones se produjeron luego de que el Presidente Gabriel Boric, desde Roma, apuntara directamente al régimen de Nicolás Maduro como uno de los sospechosos del hecho.

“El Presidente ha dicho lo que el Estado de Chile ha mencionado con anterioridad. El Gobierno participa de la tesis investigativa del fiscal Héctor Barros. No hay otro móvil posible en el caso del secuestro y homicidio del teniente Ojeda, en nuestra opinión, que no sea el móvil político”, aseguró Cordero desde La Moneda.

Apoyo cerrado a la Fiscalía

El ministro explicó que el crimen presenta características “completamente anormales” respecto de otros delitos ocurridos en el país, tanto por la logística como por los recursos utilizados, recogió La Tercera.

En ese sentido, señaló que el Ejecutivo ha apoyado de forma activa la labor del Ministerio Público y en particular del fiscal Héctor Barros, quien lidera la investigación.

Además, destacó que la tesis del crimen político “está sólidamente documentada” y que tanto el canciller Alberto van Klaveren como el fiscal nacional Ángel Valencia han aportado antecedentes ante la Corte Penal Internacional en el marco de la investigación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

Una línea coherente del Gobierno

“Sobre este punto, el Gobierno ha tenido siempre una sola posición”, enfatizó Cordero, destacando que el Presidente Boric reiteró esa postura durante su intervención en un seminario en Roma, donde conmemoró los 50 años del atentado contra Bernardo Leighton, perpetrado por la DINA en 1975.

“La mención del Presidente no es casual. Chile también ha sido víctima del terrorismo de Estado fuera de sus fronteras, y hoy enfrenta un caso grave que debe ser investigado a fondo”, puntualizó.