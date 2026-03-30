“No están siendo sinceros ni transparentan lo que ocurrió en el gobierno anterior”: Senador Moreira (UDI) responde a críticas al Ejecutivo

El Senador defendió las decisiones adoptadas en el arranque del mandato y cuestionó las críticas de la oposición y del propio oficialismo, en medio de un escenario económico marcado por presiones externas.

En medio del complejo inicio del actual gobierno, el senador Iván Moreira (UDI) abordó en ADN Hoy, las críticas que han surgido tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo, en un escenario donde la aprobación del Ejecutivo ha mostrado una baja en sus primeras semanas.

El parlamentario sostuvo que el país enfrenta un momento particularmente difícil, señalando que “hoy cobra mayor vigencia que este es un gobierno de emergencia. Estamos efectivamente en una situación compleja, debido, entre otras cosas, al impacto de la guerra en Medio Oriente”.

En esa línea, defendió las decisiones adoptadas por la administración, indicando que “el gobierno ha tenido que aplicar una serie de medidas que, dolorosamente, afectan el bolsillo de los chilenos. Pero no había otra alternativa”.

Frente a las críticas que apuntan a una profundización de la crisis, Moreira respondió con dureza: “los verdaderos provocadores son ellos. No están siendo sinceros ni transparentan lo que ocurrió en el gobierno anterior”. Además, agregó que la actual situación económica limita la capacidad de respuesta estatal: “cuando un país tiene recursos, puede enfrentar mejor estas crisis. Pero aquí no dejaron prácticamente nada”.

El senador también enfatizó el carácter transitorio de las medidas implementadas, asegurando que “esto es temporal. Esperamos que la guerra termine, porque eso permitirá disminuir los efectos”, junto con cuestionar la actitud de la oposición: “no me extraña que, a menos de veinte días, la izquierda esté en una posición crítica. Cualquier paso del gobierno lo van a cuestionar”.

En relación con el diagnóstico económico, expresó confianza en expertos y exautoridades, afirmando que “yo le creo más a los economistas que han sido críticos del manejo anterior. Ellos han señalado que hoy no hay recursos”.

Asimismo, criticó evaluaciones pasadas sobre la gestión económica, señalando que “se hablaba de tener ‘la mejor dirección económica del mundo’, pero finalmente se cometieron errores que contradicen ese discurso”.

Respecto al rol del oficialismo, destacó el compromiso de su partido: “nuestro apoyo al presidente Kast en segunda vuelta fue un compromiso real, y eso implica acompañar en los momentos difíciles. La UDI ha sido el partido más leal”. Sin embargo, hizo un llamado a una mayor cohesión interna: “no corresponde que un solo partido defienda al gobierno. Primero debemos ordenarnos como coalición”.

En ese contexto, también se refirió a las críticas públicas provenientes de sectores afines, señalando que “las críticas, si las hay, deben hacerse en privado” y advirtiendo que este tipo de actitudes podrían tener otras motivaciones: “eso parece más bien anticipar campañas parlamentarias”.

Finalmente, el senador abordó la baja en el respaldo ciudadano al Ejecutivo, relativizando su impacto: “que el Presidente hoy tenga menos apoyo que cuando ganó es algo que puede pasar, pero es una situación temporal. El gobierno va a salir adelante”, concluyó.