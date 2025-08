“No creemos que haya sido por el temblor”: Familia de minero desaparecido denuncia que había fallas en zona del derrumbe de El Teniente

En conversación con CNN Chile, una prima de Moisés Pavés, uno de los cinco trabajadores atrapados, aseguró que la zona del derrumbe ya presentaba problemas desde hace años y que, pese a las explicaciones oficiales, las familias desconfían de que el sismo haya sido la única causa del colapso.

En medio del operativo de búsqueda de los cinco trabajadores atrapados en la mina El Teniente, una familiar directa de Moisés Pavez —uno de los mineros desaparecidos— expresó su frustración e incertidumbre respecto a la información que han recibido por parte de las autoridades y la empresa Codelco.

“Hay que esperar, y tener fe de que los puedan encontrar vivos”, afirmó la prima del trabajador en conversación con CNN Chile.

La mujer señaló que si bien las autoridades les han indicado que saben dónde estarían los trabajadores, no han logrado establecer contacto con ellos, y la esperanza se mantiene gracias a que “ellos podrían estar vivos”, aunque el personal que trabaja en la faena manifiesta dudas: “Los que están adentro dicen que no, porque usan un TAC, un asunto de sonidos, y no marca”.

La prima de Pavez también entregó antecedentes sobre el sector del derrumbe, conocido como Teniente 7. Según relató, su hermano también trabaja en la mina y le comentó que el lugar es altamente riesgoso y que incluso “ese mismo fue el que se reventó hace dos años atrás”.

Según su versión, la zona afectada ya presentaba fallas y estaba en reparaciones, por lo que atribuir el colapso únicamente al sismo de magnitud 4,2 sería insuficiente: “Un temblor de cuatro y tanto no puede haber causado esto, eso ya estaba malo. No creemos que haya sido por el temblor”.

Respecto a las condiciones del rescate, indicó que su hermano le explicó que el acceso al punto donde estarían atrapados es extremadamente complejo y peligroso, razón por la cual las labores se realizan con maquinaria teleoperada: “Están trabajando con Joystein, no con personas, porque no se puede entrar, es muy riesgoso”.