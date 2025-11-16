“No ando firmando cheque en blanco a nadie”: Los dardos de Parisi a Kast y Jara tras quedar fuera de segunda vuelta

El economista cuestionó duramente a los finalistas de la carrera presidencial, afirmando que “el PDG no le debe favores a nadie” y que serán Jara y Kast quienes deberán esforzarse por conquistar a sus votantes.

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, reconoció este domingo haber quedado fuera de la segunda vuelta presidencial, tras ser superado por José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (oficialismo).

“Yo no ando firmando cheque en blanco a nadie (…) Les tengo una mala noticia a Kast y Jara. Gánense los votos, gánense la calle”, sostuvo.

Durante su intervención, Parisi abrió con críticas directas al delegado presidencial de la Región Metropolitana, acusándolo de no autorizar su acto de cierre en Puente Alto.

“Fue un canalla”, dijo, asegurando que aquello afectó la capacidad de su campaña para sumar adhesión en los últimos días.

El abanderado sostuvo que el PDG es “de la gente y no de las ideologías”, y reiteró que su proyecto busca una política “pragmática”, con propuestas como mayor presencia policial, reducción de sueldos de autoridades y alivio económico para las familias.

Parisi también aseguró que los candidatos que avanzan al balotaje deberán demostrar que pueden representar a los sectores populares.

“Gánense los votos. Yo los quiero ver en La Pintana, en Miraflores, arriba de la reja de la gente”, emplazó.

“El PDG no necesita ningún favor. Ellos son quienes tienen que demostrar”, agregó.

Para respaldar a alguno de los finalistas, el candidato exigió gestos concretos: que rechacen consignas que considera divisorias, que se comprometan a bajar sueldos de autoridades, reducir IVA en la canasta básica y terminar con lo que describió como “amiguismos” en la política.

También apuntó con fuerza a las encuestadoras que, según dijo, perjudicaron su rendimiento electoral.

“Perdimos por los canallas de las encuestadoras”, expresó, mencionando a varias firmas por nombre y acusándolas de manipular expectativas.

Pese a reconocer la derrota —“Chile no nos quiso dar la oportunidad por estos cuatro años”— destacó que el PDG mantendrá un rol activo en el Parlamento.

“Vamos a ser fieros cuidadores de los recursos y de la prioridad de poner primero a la gente”, aseguró.

Parisi cerró su intervención afirmando que su colectividad evaluará con calma su postura frente a la segunda vuelta, reiterando que la responsabilidad está ahora en los candidatos finalistas.

“Ellos tienen que ganarse la opinión de la gente y del PDG, no al revés”, puntualizó.