Niño ciego que denunció mal estado de señaléticas en Braille agradece el apoyo: “Estoy muy contento de crear empatía”

En el video que rápidamente se viralizó, el menor explicaba cómo los stickers y grafitis pegados sobre las señaléticas en braille impiden su lectura.

Francisco Araya, un niño ciego de La Serena que se volvió viral tras exponer el mal estado de los paraderos con señalética en braille, agradeció el apoyo a su denuncia.

En un video que ya acumula millones de visualizaciones, el menor de edad explicó cómo los stickers y grafitis pegados sobre las placas impiden su lectura.

“Eso está mal hecho, no lo digo por ser malo, pero ahí no dejan leer el braille. Le pido a la gente que colabore con la discapacidad y que nos respeten los derechos”, señaló.

“Estoy muy contento de crear empatía”

En un video, Francisco, también conocido como “Panchi”, se refirió a su denuncia viral. “Hola amigos, hice este video para agradecer a todos mis seguidores y no seguidores por visibilizar mi video de los paraderos”, partió señalando.

“Agradezco el apoyo, todos los mensajes los voy revisando de a poco porque son muchos, y estoy muy contento de crear empatía para la discapacidad visual, seguiré haciendo videos para ustedes con mucho cariño”, agregó en la publicación.