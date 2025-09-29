Niño ciego no puede leer braile de paraderos rayados en La Serena: “Le pido a la gente que nos respete”

El joven Francisco Araya se volvió viral tras mostrar cómo los stickers y grafitis sobre los letreros en braille dificultan su uso. La alcaldesa Daniela Norambuena anunció que ya envió un equipo municipal para limpiar los paraderos.

La denuncia de Francisco Araya, un niño ciego de La Serena, se volvió viral en redes sociales tras exponer las malas condiciones de los paraderos con señalética en braille.

En un video que ya acumula más de 1,6 millones de visualizaciones, Francisco explicó cómo los stickers y grafitis pegados sobre las placas impiden su lectura.

“Hola, soy el Panchi, también conocido como Francisco. Estoy en Balmaceda, esquina Las Higueras, y hay un letrero que está en braille que es de un paradero, pero hay gente que pone scotch arriba del braille”, señaló.

“Eso está mal hecho, no lo digo por ser malo, pero ahí no dejan leer el braille. Le pido a la gente que colabore con la discapacidad y que nos respeten los derechos”, agregó el niño en su registro.

Tras la viralización del video, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, manifestó empatía con la situación y aseguró que ya envió a un equipo municipal para limpiar el paradero.