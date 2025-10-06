Niño baleado por su padre en Temuco recibe el alta tras estar en riesgo vital y permanecer más de un mes hospitalizado

El caso, ocurrido en medio de una discusión por pensión alimenticia, provocó conmoción en La Araucanía. El agresor permanece en prisión preventiva por parricidio frustrado.

Después de más de un mes hospitalizado en estado grave, el niño de 2 años que fue baleado en la cabeza por su padre en Temuco ha sido dado de alta médica, confirmaron fuentes cercanas a la familia.

El menor estuvo internado en el Hospital Hernán Henríquez Aravena desde el 2 de septiembre, cuando ocurrió el violento incidente que conmocionó a la comunidad local.

Un caso que remeció a La Araucanía

El caso ocurrió a inicios de septiembre, cuando el padre —de 23 años— del menor lo retiró del jardín infantil y lo llevó hasta la casa de su madre.

Según la investigación, en ese lugar se produjo una discusión por la pensión alimenticia que terminó en tragedia: el hombre extrajo un arma de fuego y, tras un forcejeo con la madre, disparó al niño en la cabeza.

La versión del imputado sostiene que el disparo fue accidental y atribuyó el hecho al mal estado del arma. Sin embargo, la Fiscalía formalizó cargos por parricidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones.

El sujeto permanece en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Su defensor, el abogado Luis Acuña, aseguró que su cliente no tuvo intención de matar al niño, y que el conflicto se originó por una disputa relacionada con la custodia y la situación económica tras un acuerdo de pensión alimenticia.