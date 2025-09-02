Niño de 2 años está en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza por su padre en Temuco: Sujeto fue detenido 40 minutos después

El detenido será presentado este miércoles ante el Juzgado de Garantía de Temuco para su formalización.

Un niño de dos años permanece en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza por parte de su propio padre durante un incidente ocurrido la tarde de este martes en el sector Pedro de Valdivia, en la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas, cuando personal de Carabineros fue alertado por una mujer de 22 años que cargaba en sus brazos al menor gravemente herido.

De acuerdo con su testimonio, el disparo habría sido efectuado por el padre del niño, quien llegó al domicilio y, sin mediar discusión, habría utilizado un arma de fuego para atacar al menor.

El niño fue trasladado de urgencia en un vehículo policial hasta el Hospital Regional Doctor Hernán Henríquez Aravena, donde se encuentra internado en riesgo vital.

Tras la denuncia, se desplegó un amplio operativo policial por tierra y aire para dar con el paradero del presunto agresor, quien huyó del lugar en una motocicleta.

Menos de una hora después, un hombre de 23 años fue detenido en el sector San Antonio, a varios kilómetros del sitio del suceso.

En el procedimiento se incautó un arma tipo revólver que habría sido utilizada en el ataque.

El Ministerio Público instruyó que personal de Labocar realizara peritajes en el sitio del suceso, mientras que la investigación quedó a cargo de la Sección OS-9 de Carabineros.

El detenido será presentado este miércoles ante el Juzgado de Garantía de Temuco para su formalización.