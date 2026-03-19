Nicolás Zepeda reconoce en juicio que llegó a Besanzón para ver a Narumi y juez lo confronta por contradicciones

En el tercer día del juicio en Francia, el chileno admitió que viajó a la ciudad con la intención de encontrarse con Narumi Kurosaki. Durante su declaración, el magistrado lo enfrentó por diferencias con lo que había señalado en el primer proceso.

Nicolás Zepeda reconoció este jueves, en el tercer día del nuevo juicio que enfrenta en Francia por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki, que llegó a Besanzón con la intención de verla.

El tercer día del juicio contra Nicolás Zepeda en Francia estuvo marcado por una serie de preguntas del tribunal sobre sus desplazamientos, compras y decisiones tomadas en los días posteriores a la desaparición de Narumi Kurosaki.

Según reportó desde Francia el periodista de CHV Roberto Cox, uno de los momentos más tensos de la audiencia se produjo cuando el juez remarcó que Zepeda regresó al mismo sector el 6 de diciembre, después de haber estado allí el día 2. De acuerdo con lo expuesto en sala, el magistrado vinculó ese retorno con la hipótesis de un eventual ocultamiento del cuerpo de Narumi.

Ante eso, Zepeda explicó que el 2 de diciembre estaba cansado y que por eso decidió manejar más lento por caminos locales, con el fin de descansar y continuar la ruta.

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La audiencia también abordó la compra de productos que llamaron la atención del tribunal. Consultado por qué compró detergente, el chileno respondió que un ruido lo asustó, que manchó el auto y que por eso tuvo que limpiarlo.

En esa misma línea, relató que compró cinco litros de combustible solo para obtener el recipiente. Cuando el juez le preguntó por qué no adquirió directamente un bidón vacío en una bencinera, Zepeda respondió que, al ver esa opción, le pareció una “solución simple”.

Luego añadió que, tras comprar el detergente, pasó por un pasillo y vio el bidón.

Otro punto que surgió en el interrogatorio fue la compra de fósforos. Al ser consultado por la razón de esa adquisición, respondió: “Las cajas eran bonitas”.

La cadena de preguntas siguió con el destino de ese recipiente. Según lo reportado por Cox, Zepeda declaró que, cuando preparó el auto para devolverlo, lanzó el bidón en el hotel después de descargar la bencina en el estanque del vehículo.

A eso se sumó otra interrogante sobre el lugar donde pasó la noche del 2 de diciembre. Zepeda señaló que durmió en el hotel de la Table de Gustave, en Ornans, a unos 50 kilómetros de Besanzón, el mismo lugar al que había ido a comer con Narumi el día 4. Frente a eso, el juez le preguntó por qué eligió un hotel tan lejano, a lo que respondió que fue “la primera búsqueda en Booking”.